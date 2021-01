Bloccati da due giorni a Campo Staffi, in provincia di Frosinone, letteralmente sepolta dalla neve, madre e figlio sono stati soccorsi oggi dai vigili del fuoco. La donna e il bambino, che a causa delle abbondanti nevicate sono rimasti intrappolati nella loro abitazione rimasta senza corrente elettrica, sono stati evacuati in elicottero. Gli spazzaneve sono inoltre riusciti a ripristinare un minimo la circolazione stradale, consentendo ad altre 16 persone, ugualmente bloccate nelle loro case dove avevano deciso di trascorrere il Capodanno, di poter tornare a valle.

Si tratta di famiglie che hanno vissuto giornate particolarmente difficili, essendo a causa del maltempo rimaste anche loro senza elettricità. Il sindaco di Filettino, Gianni Taurisano, ha chiesto aiuto ai vigili del fuoco, che hanno fatto decollare un elicottero da Ciampino e i mezzi cingolati sono poi riusciti ad aprire un varco per consentire il passaggio delle auto. Lo stesso personale del Rifugio Viperella è riuscito a raggiungere Campo Staffi solo ricorrendo alle ciaspole. “Si ringraziano tutti i soccorsi, le forze dell’ordine e i volontari che stanno aiutando per uscire da questa situazione e risolvere i problemi che ci sono”, specificano dal Viperella. Da molto tempo non cadeva così tanta neve nella zona. E sembra quasi una beffa che nevicate del genere si siano verificate nella stagione in cui, a causa dell’emergenza coronavirus, gli impianti sciistici sono ancora chiusi.