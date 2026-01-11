Campioni in Tour Italia

4.9 C
“Campioni in Tour nei palazzetti” è tornato al PlayHall di Riccione, con numerose squadre di giovani calciatori in campo per divertirsi e raccogliere fondi per l’acquisto di giocattoli per i reparti di Pediatria degli ospedali italiani. La giornata di sport si è conclusa con un triangolare di calcio a otto che ha visto sfidarsi le squadre di Marcar, Giornalisti e Almar, e Rimini Calcio Femminile.

L’evento è stata l’occasione per vedere in campo la prima squadra femminile biancorossa, che continua ad allenarsi nonostante l’esclusione dal campionato di Eccellenza a causa della cancellazione della matricola del Rimini Football Club. Il triangolare è stato vinto da Marcar, ma le ragazze di mister Alessandro Pari hanno ben figurato in entrambe le mini partite che le hanno viste affrontare squadre maschili.

