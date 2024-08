Campionessa olimpica e cane da supporto emotivo con la medaglia

La campionessa olimpica e l’amato cane da supporto emotivo delle ginnaste statunitensi sfoggiano la medaglia appena vinta alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Sorridenti e con la medaglia al collo come lo sono tutti gli atleti al momento della vittoria. Così sono stati immortalati Simone Biles e il cane da supporto emotivo, il Golden Retriever di nome Beacon. La prima è una ginnasta statunitense campionessa olimpica, il secondo è campione internazionale di dolcezza e coccole. A raccontare l’impegno quotidiano di questo affettuoso quattro zampe da supporto emotivo sono gli scatti che vengono di frequente condivisi sui social network.

Le immagini del cane e della campionessa olimpica Simone Biles: Beacon è un’icona statunitense

Le foto vengono quotidianamente condivise su Instagram sul profilo che è stato creato appositamente per il Golden Retriever, Golden Dog Beacon (all’account social @golden dog beacon beacon miller & tulsa luna).

Beacon è un cane di razza Golden Retriever che ha supportato la nazionale Usa di ginnastica in tutte le qualificazioni olimpiche ed è il primo cane da terapia riconosciuto tale nel mondo dello sport professionistico. Beacon ha accompagnato le giovani ginnaste statunitensi nel loro percorso di preparazione alle Olimpiadi. Su Instagram il Golden Retriever è seguito da oltre 33 mila followers ed è considerato la mascotte del benessere psico-fisico degli sportivi. Simone Biles, Suni Lee, Jordan Chiles, Jade Carey e Hezly Rivera prima di partire per Parigi l’hanno ringraziato sui social per tutto il suo aiuto.

Beacon è spesso ritratto sui social mentre viaggia in aereo per raggiungere le diverse competizioni sportive. Gli animali da supporto fisico e emotivo, infatti, hanno il diritto di viaggiare in aereo insieme ai loro proprietari purché vengano rispettate determinate condizioni, quali ad esempio la presenza della museruola.

L’ultima foto postata su Instagram ritrae Beacon insieme a Simone Arianne Biles, coniugata Owens. L’atleta, nata nel marzo del 1997, è una ginnasta statunitense prima e unica ginnasta nella storia ad aver vinto più di tre titoli mondiali nel concorso individuale.

Sia per l’importanza di Biles sia per la notorietà di Beacon, lo scatto è subito diventato virale sui social. A raccontare il successo di Beacon è Callahan Molnar, la donna che si prende cura del quattro zampe. Beacon negli ultimi anni è diventato sempre più amato in tutto il mondo della ginnastica. Alle prove a squadre di ginnastica olimpica degli Stati Uniti 2024, tenutesi a Minneapolis, sono stati fatti entrare numerosi Golden Retriever da terapia, pronti ad aiutare a far rilassare le ginnaste e a supportarle nelle competizioni.

I cani di questa razza sono ottimi animali domestici adatti alla vita in famiglia. Dal temperamento calmo e docile per natura, questi cani si distinguono per la loro intelligenza, dolcezza e per il loro entusiasmo che mettono in ogni attività che intraprendono. Pazienti e sempre disponibili a giocare con i bambini e con le persone in difficoltà, i Golden Retriever sono perfetti animali da supporto emotivo proprio come ha dimostrato Beacon. (di Elisabetta Guglielmi)