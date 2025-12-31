Campionato Under 18 a Aosta

Aosta ha sospeso i campionati per la pausa invernale che coincide con le feste di fine anno. Tuttavia, lo scorso fine settimana, sabato 20 e domenica 21 dicembre, hanno giocato i Regionali Under 19 e Under 18.

Nel campionato Juniores, sabato 20, la partita Caselle-Aosta 5-11 si è conclusa con una vittoria dei piemontesi per 6-0. Contemporaneamente, lo Charvensod ha sconfitto la corazzata Lascaris per 3-0, grazie a una doppietta di Elia Bionaz nel primo tempo, con uno dei gol segnati di testa, e al gol di Lorenzo Riboni.

Nel campionato Under 18, domenica 21, il Charvensod è stato sconfitto in casa dal Venaria per 2-1. Il gol per i gialloblu è stato segnato da Fussambri a metà del secondo tempo. Attualmente, il Charvensod si trova al secondo posto in classifica con 25 punti, a pari merito con Druentina e Oleggio, mentre l’Atletico Cbl è in testa alla classifica con 37 punti in 13 partite.