8.1 C
Roma
mercoledì – 31 Dicembre 2025
Sport

Campionato Under 18 a Aosta

Da stranotizie
StraNotizie.it - Solo il Meglio dalle Notizie

Aosta ha sospeso i campionati per la pausa invernale che coincide con le feste di fine anno. Tuttavia, lo scorso fine settimana, sabato 20 e domenica 21 dicembre, hanno giocato i Regionali Under 19 e Under 18.

Nel campionato Juniores, sabato 20, la partita Caselle-Aosta 5-11 si è conclusa con una vittoria dei piemontesi per 6-0. Contemporaneamente, lo Charvensod ha sconfitto la corazzata Lascaris per 3-0, grazie a una doppietta di Elia Bionaz nel primo tempo, con uno dei gol segnati di testa, e al gol di Lorenzo Riboni.

Nel campionato Under 18, domenica 21, il Charvensod è stato sconfitto in casa dal Venaria per 2-1. Il gol per i gialloblu è stato segnato da Fussambri a metà del secondo tempo. Attualmente, il Charvensod si trova al secondo posto in classifica con 25 punti, a pari merito con Druentina e Oleggio, mentre l’Atletico Cbl è in testa alla classifica con 37 punti in 13 partite.

Articolo precedente
Prevenzione lesioni Capodanno in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.