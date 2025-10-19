Campionati Sardi Veterani di Tennis a Cagliari

Da domani e fino a domenica 2 novembre, il Gruppo tennis Generale Gastone Rossi organizza i Campionati sardi Veterani presso i campi in green set di Via Tramontana a Cagliari. Questa manifestazione è valida anche come terzo Memorial Carlo Usai.

Le gare includeranno il singolare maschile per le categorie Over 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 e 80. Anche il singolare femminile prevede le categorie Over 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 e 75. Per quanto riguarda il doppio, ci saranno competizioni maschili nelle categorie Over 35, 45 e 60, e femminili nelle stesse fasce di età. Infine, è previsto il doppio misto per le categorie Over 35, 45 e 60.