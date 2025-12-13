Campionati italiani nuoto vasca corta

Oggi, sabato 13 dicembre, si conclude la stagione dei campionati italiani di nuoto in vasca corta invernali allo Stadio del Nuoto di Riccione. Nella piscina da 25 metri romagnola saranno emessi gli ultimi verdetti di quest’annata e gli spunti di interesse non mancheranno.

Nei 200 farfalla donne, Paola Borrelli, dopo la sua prima esperienza in Nazionale maggiore, mette nel mirino il titolo nazionale di una delle specialità più impegnative del programma. Discorso molto diverso per Lisa Angiolini e Arianna Castiglioni che, salvo sorprese, si contenderanno la vittoria nei 50 rana. La toscana è in grandissima condizione e il record nazionale nei 200 rana di ieri ne è stata una dimostrazione.

Fari puntati poi sui 50 dorso dove Michele Lamberti, Lorenzo Mora e Francesco Lazzari hanno le carte in regola per trionfare. Le aspettative sono quelle di un assolo nei 400 sl per Simona Quadarella, che concluderà così le sue fatiche in questi Assoluti, pensando poi alla nuova esperienza in Australia. Nella sessione serale, ritroveremo Mora impegnato nei 200 dorso con l’ambizione di toccare davanti a tutti, le stesse di Anna Pirovano nei 400 misti. Nei 200 farfalla maschili Federico Burdisso, migliorato nei 100, vuol dare un seguito nella doppia distanza, dovendosi guardare da Alessandro Ragaini. Nei 50 rana uomini ci si aspetta un confronto tra Ludovico Blu Art Viberti e Gabriele Mancini, mentre nei 50 stile libero femminili Silvia Di Pietro vorrà arricchire la sua bacheca di un nuovo titolo nazionale.

La copertura televisiva sarà garantita in diretta limitatamente alla fascia oraria dalle 10.25 alle 12.15 su RaiSport HD, mentre la sessione serale andrà in differita dalle 23.00. In streaming sarà possibile seguire su RaiPlay Sport 1 dalle 10.25 alle 12.15 e dalle 16.55 al termine della competizione. OA Sport offrirà la diretta live testuale della giornata di gare.