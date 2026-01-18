9.5 C
Roma
domenica – 18 Gennaio 2026
Spettacolo

Campiglia Marittima sold out per spettacoli

Da stranotizie
Campiglia Marittima sold out per spettacoli

La sindaca di Campiglia Marittima, Alberta Ticciati, ha espresso la sua soddisfazione per il sold out registrato in due occasioni recenti. Il cinema Sefi ha registrato il tutto esaurito durante l’inaugurazione della rassegna “Cinema d’autore”, mentre il teatro dei Concordi ha visto un’affluenza massima per lo spettacolo “Liberi tutti” con Giovanni Veronesi e Musica da Ripostiglio.

Secondo la sindaca, questo rappresenta una bella soddisfazione e dimostra che la direzione intrapresa è quella giusta. La rassegna “Cinema d’autore” è stata fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale e realizzata in sinergia tra privato e associazioni, con l’obiettivo di portare la cultura ovunque e renderla accessibile a tutti. La sindaca ha sottolineato che la cultura ha bisogno della politica e che l’amministrazione continuerà a sostenere questi settori per rendere l’offerta sempre più diversificata, inclusiva e innovativa.

Articolo precedente
SanCorrado Music Festival a Molfetta
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.