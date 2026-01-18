Campiglia Marittima sold out per spettacoli

La sindaca di Campiglia Marittima, Alberta Ticciati, ha espresso la sua soddisfazione per il sold out registrato in due occasioni recenti. Il cinema Sefi ha registrato il tutto esaurito durante l’inaugurazione della rassegna “Cinema d’autore”, mentre il teatro dei Concordi ha visto un’affluenza massima per lo spettacolo “Liberi tutti” con Giovanni Veronesi e Musica da Ripostiglio.

Secondo la sindaca, questo rappresenta una bella soddisfazione e dimostra che la direzione intrapresa è quella giusta. La rassegna “Cinema d’autore” è stata fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale e realizzata in sinergia tra privato e associazioni, con l’obiettivo di portare la cultura ovunque e renderla accessibile a tutti. La sindaca ha sottolineato che la cultura ha bisogno della politica e che l’amministrazione continuerà a sostenere questi settori per rendere l’offerta sempre più diversificata, inclusiva e innovativa.