Campiglia, il borgo dei tramonti che affascina la Costa Ligure

Arroccato a 405 metri sul livello del mare, Campiglia Tramonti è una frazione della Spezia che offre panorami spettacolari sul Golfo dei Poeti e sulle Cinque Terre. Questo borgo, parte del sito UNESCO “Portovenere, Cinque Terre e Isole”, è un tesoro per chi cerca autenticità e bellezze naturali. Offre scorci sul mare, tradizioni secolari e un’accoglienza calorosa, rendendolo una meta imperdibile.

Campiglia si raggiunge percorrendo la strada provinciale SP530 da La Spezia verso Portovenere, con possibile accesso tramite sentieri escursionistici, come il Sentiero n.1 dell’Alta Via delle Cinque Terre, che collega il borgo a Portovenere e Levanto. Inoltre, la linea di autobus ATC n. 20 collega Campiglia a La Spezia, rendendo il borgo facilmente accessibile.

Il nome “Campiglia” deriva dal latino “campilia”, suggerendo un’origine antica probabilmente preromana. Negli anni, il borgo ha subito un spopolamento, ma oggi sta rivivendo grazie al turismo sostenibile. Tra le attrazioni, spicca la chiesa di Santa Caterina di Alessandria, costruita nel 1326 e ampliata nel XVI secolo, con un altare maggiore del 1640.

Un mulino a vento del XVII secolo si trova poco lontano dal centro, simbolo delle attività agricole storiche. Campiglia è ideale per il trekking; il Sentiero 528 porta a Punta Persico, offrendo viste suggestive sulla costa, mentre il Sentiero 530 conduce a Schiara e Monesteroli. Il “Scoglio Ferale”, a 170 metri dalla costa, con una grande croce in marmo, è molto apprezzato dai subacquei per la ricchezza dei fondali.