“I campi rom sono luoghi di apartheid usati come discariche da tutta Italia, approfittando delle condizioni di assoluta marginalità e povertà di queste persone, le prime vittime di roghi appiccati dove vivono famiglie e bambini”. Marcello Zuinisi, presidente di Nazione Rom, all’Adnkronos commenta i numerosi incendi divampati negli ultimi giorni nella Capitale e dei quali in molti, anche sui social, hanno dato la colpa proprio ai nomadi e ai relativi insediamenti sparsi sul territorio. “C’è una grande propaganda che vuole nascondere la verità delle cose – spiega – dando la colpa all’ultimo anello di una catena che subisce le condizioni di questa povertà assoluta. Certo – ammette – a volte, come a Castel Romano, vengono bruciati dei rifiuti per una azione igienica: ci sono ratti enormi, rischi di infezioni e il fuoco scongiura la diffusione di malattie infettive“.

Fonte