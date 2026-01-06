7.6 C
Roma
martedì – 6 Gennaio 2026
Viaggi

Camper in Alto Adige

Da stranotizie
Camper in Alto Adige

I camperisti altoatesini stanno prendendo posizione contro i nuovi divieti imposti dai sindaci, in particolare a Castelrotto, che sostengono essere necessari a causa del crescente numero di camper presenti nelle zone. Il presidente del Camper Club Alto Adige, Enzo Coco, contesta l’idea che i camper siano sinonimo di degrado e over turismo. Secondo lui, coloro che si fermano nei passi e sporcano i boschi non sono veri camperisti, in quanto non hanno camper dotati di servizi igienici.

Coco sostiene che è impossibile limitare l’uso dei parcheggi, poiché i camper sono mezzi a quattro ruote e possono sostare come gli altri veicoli. Inoltre, rileva che in Alto Adige ci sono poche aree di sosta per camper, il che rende difficile per i turisti che preferiscono muoversi tra diversi paesi e città. La sindaca di Castelrotto, Christine Pallanch, aveva spiegato che costruire nuove aree di sosta significherebbe perdere posti letto a causa del Bettenstop, ma Coco respinge questa tesi, sostenendo che la legge regionale esclude le soste camper dal calcolo dei posti letto.

Coco ritiene che escludere i camperisti dal turismo locale sia controproducente, in quanto sono turisti che spendono molto e rappresentano una forma di turismo molto diffusa in tutta Europa, in particolare nei paesi germanici.

Vuoi prenderti una pausa e organizzare il tuo prossimo viaggio?

🔗 Scopri le offerte Weekendesk
Articolo precedente
Ricette italiane più cercate online
Articolo successivo
Offerte animali domestici Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.