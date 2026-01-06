Camper in Alto Adige

I camperisti altoatesini stanno prendendo posizione contro i nuovi divieti imposti dai sindaci, in particolare a Castelrotto, che sostengono essere necessari a causa del crescente numero di camper presenti nelle zone. Il presidente del Camper Club Alto Adige, Enzo Coco, contesta l’idea che i camper siano sinonimo di degrado e over turismo. Secondo lui, coloro che si fermano nei passi e sporcano i boschi non sono veri camperisti, in quanto non hanno camper dotati di servizi igienici.

Coco sostiene che è impossibile limitare l’uso dei parcheggi, poiché i camper sono mezzi a quattro ruote e possono sostare come gli altri veicoli. Inoltre, rileva che in Alto Adige ci sono poche aree di sosta per camper, il che rende difficile per i turisti che preferiscono muoversi tra diversi paesi e città. La sindaca di Castelrotto, Christine Pallanch, aveva spiegato che costruire nuove aree di sosta significherebbe perdere posti letto a causa del Bettenstop, ma Coco respinge questa tesi, sostenendo che la legge regionale esclude le soste camper dal calcolo dei posti letto.

Coco ritiene che escludere i camperisti dal turismo locale sia controproducente, in quanto sono turisti che spendono molto e rappresentano una forma di turismo molto diffusa in tutta Europa, in particolare nei paesi germanici.