Camper della Prevenzione: screening oncologici a Catania

La Campagna itinerante di prevenzione oncologica dell’Asp di Catania continua a registrare un grande afflusso di cittadini. Dopo le prime giornate a Misterbianco, con circa 250 prestazioni effettuate, il Camper della Prevenzione si sposterà a Motta Sant’Anastasia, in Piazza Mercato, il 30 ottobre.

Dal 31 ottobre al 7 novembre, il Camper sarà presente a Catania, dedicando una settimana interamente agli screening oncologici. Le tappe saranno le seguenti: Piazza Verga (31 ottobre), Piazza Palestro (3 novembre), Piazza Ettore Majorana (4 novembre), Piazza Spedini (5 novembre), Piazza Vito Mar. Nicolosi (6 novembre) e l’area parcheggio intersezione Viale Nitta – Viale Seneca (7 novembre). Questo programma sarà ufficialmente presentato il 31 ottobre alle 11.00 in Piazza Verga, alla presenza di diverse autorità.

L’iniziativa mira a semplificare l’accesso agli screening oncologici, offrendo ai cittadini la possibilità di effettuare gratuitamente i test di primo livello nel proprio Comune. Ogni tappa del Camper rappresenta un’opportunità per aumentare l’adesione ai programmi di screening e rendere i servizi di prevenzione più accessibili.

Il Camper visiterà tutti i 58 Comuni della provincia di Catania. Gli interessati possono consultare il calendario sul sito istituzionale aspct.it. Le prestazioni gratuite offerte includono mammografie per donne tra i 50 e 69 anni, HPV test e Pap test per le donne tra 25 e 64 anni, e kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci per uomini e donne tra 50 e 69 anni.

Le prenotazioni possono essere effettuate chiamando il numero verde 800 894 007, attivo durante la settimana. È possibile anche accedere senza prenotazione, se ci sono posti disponibili. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con vari attori locali, mirata a creare una comunità consapevole sull’importanza della prevenzione.