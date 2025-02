Campari: Licenziamenti in Italia, Chi Rischia e Le Motivazioni Dietro il Taglio del Personale

Pessime notizie per i dipendenti di Campari: l’azienda intende licenziare almeno 500 lavoratori a livello globale, di cui 100 in Italia. La decisione è stata giustificata con cambiamenti significativi nel “contesto esterno globale” negli ultimi mesi. Il nuovo CEO, Simon Hunt, ha avviato un piano di risparmio per ripristinare l’Ebitda, in seguito a un crollo nel terzo trimestre del 2024. Il piano di risparmio prevede una riduzione dei costi, quindi i licenziamenti si rendono necessari. Oltre ai dipendenti, anche circa 20 dirigenti sono a rischio.

Nonostante le indiscrezioni, Campari non ha confermato ufficialmente i licenziamenti, sebbene siano emerse notizie di un possibile taglio del 10% della forza lavoro. L’azienda ha parlato di una ristrutturazione, sottolineando che i numeri devono ancora essere valutati. Le voci sui licenziamenti sono state riportate anche da Milano Finanza, ma Campari ha affermato che i dettagli sono ancora da definire.

Il programma di iniziative aziendali mira ad accelerare la crescita e la profittabilità, attraverso semplificazione e contenimento dei costi. Campari ha dichiarato che le decisioni incluse nel piano potrebbero risultare difficili e includere una ristrutturazione organizzativa. Questa situazione riflette i cambiamenti nel mercato e le sfide affrontate dall’azienda, che sta cercando di adattarsi a un contesto economico in evoluzione.