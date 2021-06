La pandemia ha determinato per molte aziende la necessità di accelerare sul digitale per restare competitive e rispondere con successo alle preferenze dei consumatori in rapida evoluzione. Una tendenza che coinvolge anche il settore del food & beverage, alle prese con una fase di profonda trasformazione grazie all’impulso delle nuove tecnologie che guardano in primo luogo all’uso intelligente dei dati. Per fidelizzare i clienti è infatti oggi più che mai necessario dare un senso alla grossa mole di informazioni di cui le aziende dispongono, così da comprenderne il comportamento e fornire loro prodotti e servizi personalizzati.

La piattaforma cloud

A muoversi in questa direzione è il gruppo Campari, che negli ultimi anni ha accelerato con forza sull’innovazione dei propri processi. Il famoso player del settore, noto agli amanti dei cocktail in tutto il mondo, possiede il 45% di tutti i marchi globali di liquori. Nel corso della sua storia, dal 1995 al 2015, ha acquisito oltre venti società. Operazioni che hanno portato l’azienda a doversi confrontare con sistemi It e di gestione dei dati molto frammentati a livello di gruppo.

Di qui la necessità di riunire e utilizzare in modo efficace tutte le informazioni provenienti dai diversi canali e dai brand acquisiti per indirizzare al meglio le attività di engagement. Nella consapevolezza che personalizzare l’esperienza del cliente, intercettarne i comportamenti e le azioni è ormai diventato strategico per fornire informazioni e contenuti in linea con gusti e interessi.

Dopo un’attenta valutazione in termini di costi, facilità d’uso e affinità con le esigenze dell’azienda, la scelta è ricaduta su Dynamics 365 Customer Insights, soluzione ideata da Microsoft che consente di raccogliere in un’unica piattaforma cloud le informazioni di business e sui consumatori relative a tutti i brand del gruppo e a tutte le regioni in cui è presente.

Le azioni per migliorare l’engagement dei clienti

La piattaforma consente in particolare di avere una visione a 360° dei clienti, permettendo di entrare in contatto in modo più efficace e personalizzato con i baristi e con i consumatori finali attraverso i diversi canali, dal marketing alle vendite, fino al customer service. Il tutto potendo contare su garanzie di sicurezza e protezione dei dati, un tema che ha acquisito grossa importanza con l’avanzata del digitale. Grazie alla piattaforma, è possibile studiare i profili dei clienti individuando le affinità con i diversi brand del gruppo o, ancora, capire quale canale, retail o online, viene scelto più di frequente dai consumatori per interagire con l’azienda.

Dopo aver implementato la soluzione, nel sistema è stato creato un database di 20mila baristi ai quali è stata rivolta una campagna e-mail con l’invio di messaggi personalizzati. L’azienda ha, inoltre, mappato l’esperienza dei clienti nei diversi canali di comunicazione, da e-mail e dispositivi mobili, fino ai social, potendo così allineare in modo più preciso i messaggi di marketing. Un’esperienza che non dovrebbe esaurirsi qui, ma arrivare a incorporare, nelle intenzioni dell’azienda, anche alcune funzionalità avanzate di machine learning e intelligenza artificiale di Dynamics 365.