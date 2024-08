Campara-Ferragni, vacanza di coppia saltata: come hanno reagito i due

Silvio Campara e Chiara Ferragni secondo Gabriele Parpiglia avrebbero dovuto fare una vacanza di coppia in Perù lontani da occhi indiscreti e lontani dai figli che sarebbero dovuti essere in quel periodo insieme ai rispettivi ex, Giulia Luchi e Fedez. Ma l’uscita della notizia avrebbe fatto saltare tutto. La vacanza, infatti, sarebbe dovuta avvenire durante le prime due settimane d’agosto.

“La fuga in Perù, meta scelta dalla neo coppia sperando di passare inosservati al momento, nonostante biglietti presi, itinerario scelto, business comprata pare sia saltata“. […] “Il Perù per un questione di rispetto o per paura di perder l’amore vero, ovvero quello per Giulia, al momento è saltato”; le parole di Gabriele Parpiglia di un mese fa. Ed è stato sempre lui, ieri, a svelare come Chiara Ferragni avrebbe reagito alla decisione di Silvio Campara di annullare tutto.

La reazione di Chiara Ferragni

“Silvio e Chiara, sarebbero dovuti partire per il Perù, una meta lontana scelta per la loro prima vacanza da innamorati. Perché sono innamorati” […] “Il suo post [di Chiara, ndr] non lascia dubbi. Lei al viaggio ci teneva. Aveva già predisposto tutto. Lo aveva detto in famiglia e alle amiche; poi la foto e la didascalia postate sul suo profilo non lasciano dubbi: Riflessione scrive con dispiacere”.

Il post è questo e la didascalia è la sopracitata: reflection, ovvero riflessione.

Ora avrà riflettuto abbastanza?

La reazione di Silvio Campara

La notizia non è mai stata commentata in maniera diretta dai due, ma Silvio Campara ha messo like ai post di Gabriele Parpiglia in cui raccontava proprio della vacanza saltata in Perù.