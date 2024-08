Campara-Ferragni: come avrebbe commentato Myrta Merlino se fosse stata in onda

Il gossip rosa del momento, al di là delle Olimpiadi di Parigi e di tutti i suoi drammi, è la liaison fra Campara–Ferragni con tanto di moglie di lui sul piede di guerra contro l’imprenditrice digitale. Un gossip alimentato molto dai media (su tutti Gabriele Parpiglia, che ha raccontato numerosi retroscena) e zero dai diretti interessati, dato che Giulia Luchi, moglie di lui, ha cancellato i profili social e lui li ha resi privati rifiutando ogni richiesta di amicizia.

Come avrebbe commentato questo gossip Myrta Merlino che con il suo Pomeriggio 5 ha raccontato nel corso della scorsa edizione tutto l’affaire del pandoro gate, della separazione dei Ferragnez e dell’aggressione a Cristiano Iovino? A farle questa domanda è stato il settimanale Chi.

“Come avrei commentato se fossi stata in onda? C’è, prima di tutto, il tema di una donna che ha vissuto anni di fortuna pazzesca, forse eccessiva, la quale si ritrova a vivere l’anno peggiore della propria vita: sotto accusa nel lavoro e con un matrimonio che finisce, con due bambini e un ex marito complicato. Un uomo istintivo, impulsivo. Non è stata una separazione leggera. Dopodiché, giudizi in amore non ne do: sono stata sposata due volte, ho avuto tre figli da due uomini diversi e sto con un uomo che, a propria volta, ha alle spalle due relazioni importanti con due figli. La cosa essenziale è che ci sia l’amore. Non sono moralista: quando l’amore esiste, anche le situazioni complicate si sistemano. Auguro a Chiara di trovare un uomo solido, maturo, capace di starle vicino in un momento difficile”.