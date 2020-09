Mercoledì in Campania si è registrata una nuova impennata di contagi, la più alta in Italia: secondo quando riportato dal bollettino dell’unità di crisi ci sono altri 248 casi su 4.091 tamponi effettuati. In Campania i positivi salgono a 10.907. Ed aumentano anche i ricoveri negli ospedali e nelle terapie intensive. All’ospedale Cotugno , in particolare, si registrano 6 pazienti in intensiva e 3 di loro sono intubati. Sedici i ricoveri in subintensiva e 31 nei reparti ordinari. E davanti all’ospedale per malattie infettive ricompaiono anche le file di persone che vogliono effettuare il tampone. decine di persone hanno chiesto di essere sottoposte all’esame. Per lo più erano cittadini indirizzati nell’ospedale dalle Asl dopo la segnalazione dei medici di base allarmati per i sintomi manifestati dai loro assistiti. Se al Cotugno la situazione registra un drastico aumento dei ricoveri, lo stesso avviene per gli altri ospedali cittadini. L’Asl Napoli 1 indica in 91 i ricoverati in ospedale, di cui 9 in terapia intensiva. A ieri erano 1549 i cittadini in isolamento domiciliare.

“Occorre – ha dichiarato il presidente De Luca – ripristinare immediatamente comportamenti responsabili, a maggior ragione con l’apertura delle scuole. Se vogliamo evitare chiusure generalizzate è necessario il massimo rigore”.

LE DISPOSIZIONI DELLA NUOVA ORDINANZA