Campania: il centrodestra punta su cambiamento e sfide elettorali

Gianpiero Zinzi, parlamentare e leader della Lega in Campania, ha dichiarato che il suo partito si impegnerà a colmare il gap con il centrosinistra prima delle elezioni. Zinzi ha espresso ottimismo riguardo alla partecipazione al voto, sostenendo che i cittadini campani sono pronti a esprimere il loro desiderio di cambiamento, dopo anni di gestione inefficace della regione.

Negli ultimi giorni, il centrosinistra ha criticato la Lega per i presunti tagli ai trasporti e l’ipotesi di implementare l’Autonomia differenziata, ritenuta dannosa per il Sud. Zinzi ha risposto definendo queste accuse come strumentalizzazioni. Ha sottolineato che il ministro Salvini ha portato significativi investimenti per le infrastrutture, e ha affermato che non ci saranno tagli, contrariamente a quanto sostenuto dalla sinistra.

Zinzi ha anche affermato che queste elezioni saranno un’opportunità per il centrodestra di dimostrare la propria forza e dare alla Campania la chance di competere con altre regioni. La Lega, con la sua squadra di amministratori e cittadini attivi, punta su candidati capaci, come la capolista a Napoli, Daniela Di Maggio.

In merito alla sfida contro il governatore uscente Vincenzo De Luca, Zinzi ha minimizzato la sua influenza, considerandolo un rappresentante di un passato poco incoraggiante. Ha criticato il suo successore, Roberto Fico, per la sua scarsa comprensione dei problemi reali della popolazione, suggerendo che la sua riluttanza a partecipare a dibattiti sia un segnale della sua inadeguatezza.

Infine, Zinzi ha mostrato fiducia nel recupero di voti nelle settimane rimaste, affermando che il centrodestra ha già ridotto un significativo svantaggio nei sondaggi.