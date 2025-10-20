Campania: Il campo largo e la sfida tra Fico e Cirielli

La sinistra italiana affronta nuove sfide in vista delle elezioni regionali in Campania, dopo le recenti sconfitte in Calabria e Marche. Questa volta, il tema di Gaza entra nella campagna elettorale in modo più leggero, grazie a Souzan Fatayer, una docente dell’Università Orientale di Napoli, sostenitrice della causa palestinese, che si candida con il partito Alleanza Verdi e Sinistra (Avs). Il suo slogan, “Na palestinese napulitana”, combina ironia e fantasia. In un post su Instagram, Fatayer ha descritto la sua candidatura come un impegno per una Campania giusta, evidenziando la necessità di valorizzare i giovani, sostenere l’istruzione pubblica e la sanità.

Tuttavia, i contenuti sui suoi social media sono principalmente critici nei confronti di Israele, con riferimenti a terroristi definiti “martiri”. La competizione si sviluppa tra il candidato del campo largo, Roberto Fico, e lo sfidante del centrodestra, Edmondo Cirielli. Fico, supportato da otto liste e da molti consiglieri associati a De Luca, affronta un dilemma riguardo ai nomi da inserire nelle liste elettorali. De Luca e Clemente Mastella, sostenitori di Fico, intendono apparire sulla scheda elettorale. La situazione è complicata dopo che Lucia Fortini, assessore regionale con delega alla Scuola, ha presentato manifesti sia con che senza il nome di De Luca.

Nel centrodestra, il viceministro Cirielli continua la sua campagna elettorale e ha recentemente reclutato nuovi candidati, tra cui l’ex sindaco di Avellino, Gianluca Festa, e consiglieri regionali che potrebbero influenzare l’esito delle elezioni.