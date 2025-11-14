Campania: i big della politica chiudono la campagna elettorale

La campagna elettorale per le regionali in Campania sta per concludersi. I leader politici, impegnati anche in altre elezioni in Puglia e Veneto, stanno intensificando le attività sul territorio negli ultimi giorni prima del voto.

Il candidato del centrodestra, Edmondo Cirielli, chiuderà stasera la sua campagna a Napoli, anticipando di sei giorni il suo rivale di centrosinistra, Roberto Fico. L’evento si svolgerà al Palapartenope e vedrà la partecipazione della premier Giorgia Meloni, insieme ad altri importanti esponenti nazionali come Antonio Tajani, Matteo Salvini e Maurizio Lupi. Questa mattina, il ministro dei Trasporti ha visitato il porto di Napoli per supportare Cirielli.

Saranno presenti all’evento di chiusura anche i candidati al consiglio regionale della lista di centrodestra, tra cui Angelo Pisani.

Il 20 novembre, i leader del campo largo di centrosinistra, come Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, arriveranno in Campania per sostenere Roberto Fico. Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana, ha intenzione di affrontare il tema della sanità campana presso l’ospedale Cardarelli.

Erlisiana Anzalone, geologa e candidata nella lista Avanti del Psi, ha parlato dell’emergenza bradisismo nei Campi Flegrei.

Inoltre, Carlo Arnese della lista indipendente Forza del popolo è tornato attivamente in campagna. Nicola Campanile, Giuliano Granato di Potere al Popolo e Stefano Bandecchi, che ha reintegrato la candidata Maria Rosaria Boccia nella sua lista Dimensione Bandecchi, stanno completando gli ultimi giorni di campagna prima del voto.