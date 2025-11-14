18.4 C
Roma
venerdì – 14 Novembre 2025
Politica

Campania: i big della politica chiudono la campagna elettorale

Da stranotizie
Campania: i big della politica chiudono la campagna elettorale

La campagna elettorale per le regionali in Campania sta per concludersi. I leader politici, impegnati anche in altre elezioni in Puglia e Veneto, stanno intensificando le attività sul territorio negli ultimi giorni prima del voto.

Il candidato del centrodestra, Edmondo Cirielli, chiuderà stasera la sua campagna a Napoli, anticipando di sei giorni il suo rivale di centrosinistra, Roberto Fico. L’evento si svolgerà al Palapartenope e vedrà la partecipazione della premier Giorgia Meloni, insieme ad altri importanti esponenti nazionali come Antonio Tajani, Matteo Salvini e Maurizio Lupi. Questa mattina, il ministro dei Trasporti ha visitato il porto di Napoli per supportare Cirielli.

Saranno presenti all’evento di chiusura anche i candidati al consiglio regionale della lista di centrodestra, tra cui Angelo Pisani.

Il 20 novembre, i leader del campo largo di centrosinistra, come Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, arriveranno in Campania per sostenere Roberto Fico. Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana, ha intenzione di affrontare il tema della sanità campana presso l’ospedale Cardarelli.

Erlisiana Anzalone, geologa e candidata nella lista Avanti del Psi, ha parlato dell’emergenza bradisismo nei Campi Flegrei.

Inoltre, Carlo Arnese della lista indipendente Forza del popolo è tornato attivamente in campagna. Nicola Campanile, Giuliano Granato di Potere al Popolo e Stefano Bandecchi, che ha reintegrato la candidata Maria Rosaria Boccia nella sua lista Dimensione Bandecchi, stanno completando gli ultimi giorni di campagna prima del voto.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

Articolo precedente
Sinner vs Shelton: sfida da brivido a Torino
Articolo successivo
Occupazione in Trentino: analisi e opportunità di lavoro
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.