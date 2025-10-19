Campania al voto: Matera promuove una campagna di fatti

Il senatore di Fratelli d’Italia, Domenico Matera, ha espresso la sua gratitudine per la partecipazione calorosa all’evento che si è tenuto a Benevento. La manifestazione ha segnato la presentazione ufficiale dei candidati meloniani al Consiglio regionale, Annalisa Clemente e Mario Ferraro, e ha evidenziato il sostegno verso il candidato presidente Edmondo Cirielli, potenziale governatore della Campania.

Matera ha sottolineato che l’incontro rappresenta un buon inizio in vista della campagna elettorale imminente. Ha dichiarato che il loro obiettivo è eleggere un consigliere regionale di Fratelli d’Italia, in un momento politico favorevole per la regione. Il senatore ha evidenziato la necessità di chiudere un periodo difficile per il Sannio e la Campania, promettendo un impegno attivo per un futuro più solido.

Durante il suo intervento al teatro De la Salle, Matera ha notato la presenza di figure significative della Destra storica sannita, affermando che il movimento è in grado di rinnovarsi mantenendo viva la sua essenza. Ha inoltre espresso un ringraziamento speciale verso le quattordici persone a cui non è stato possibile dare spazio, riconoscendo il loro valore e l’importanza della loro partecipazione alla campagna.

Infine, Matera ha promesso una campagna elettorale caratterizzata non da slogan vuoti, ma da un impegno concreto per affrontare le problematiche nelle aree di sanità e trasporti, dove l’amministrazione attuale, sotto la guida di De Luca, ha mostrato delle lacune. L’intento è portare in Campania un modello di governo efficace e responsabile.