Campania al voto: l’UDC per un futuro migliore

L’UDC della provincia di Avellino è attivamente coinvolta in una campagna elettorale che potrebbe segnare un cambiamento significativo per una Regione caratterizzata da numerosi problemi irrisolti. La Campania è conosciuta per la bellezza delle sue coste e la varietà delle risorse delle aree interne, oltre a essere una meta per il turismo religioso, ricca di peculiarità uniche. Tuttavia, è evidente la carenza di attenzione verso la vivibilità quotidiana, con problemi legati ai rifiuti, emergenze sanitarie e questioni di sicurezza e cura del territorio.

La cultura dei cattolici democratici deve essere valorizzata, evitando l’astensione e promuovendo un voto consapevole. È fondamentale riscoprire le antiche radici e saper interpretare i segnali del presente, offrendo ascolto e proposte per chi vive difficoltà quotidiane. Questo è un obiettivo che deve essere perseguito con impegno e gratuità.

Guardare al futuro con rinnovata speranza è caratteristico di una forza politica che dimostra un reale interesse per il bene comune. È convinta che la politica rappresenti la forma più alta di carità.