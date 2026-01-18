Campania, 72 milioni per occupabilità

Il programma Gol, acronimo di Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori, è arrivato in Campania con l’ultima tranche di finanziamento. Il programma, finanziato dal Pnrr, prevede l’attivazione di corsi di formazione e riqualificazione per disoccupati, lavoratori in cassa integrazione, giovani e donne. La Regione Campania ha a disposizione 72 milioni di euro, su un investimento nazionale di 362 milioni.

I programmi Gol hanno l’obiettivo di aumentare le probabilità di inserimento lavorativo e rispondere alla domanda di specifiche professionalità espresse dal mondo del lavoro. Possono accedere agli incentivi i lavoratori in cassa integrazione, i lavoratori fragili o vulnerabili, come giovani, donne in particolari condizioni di svantaggio, over 55, disabili, working poor e disoccupati senza alcun sussidio.

I programmi Gol prevedono corsi per l’accompagnamento al lavoro, la qualificazione o la riqualificazione professionale, oltre all’attivazione dei servizi sociali e sanitari. Fino ad ora, oltre 3 milioni di persone hanno usufruito delle attività finanziate con Gol, di cui circa 380 mila in Campania. Il programma prevede anche attività di formazione utili ad avere maggior punteggio per chiedere i contributi per l’autoimpiego e attività destinate alle imprese per attivare politiche attive del lavoro.