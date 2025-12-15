9.3 C
Campanello Video Wireless con Visione Notturna e Rilevamento Movimento 3D

Campanello Video Wireless con Visione Notturna e Rilevamento Movimento 3D

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €199.99 – €129.99

⭐ Valutazione: 5 / 5

Ring Battery Video Doorbell Pro by Amazon | Wireless Video Doorbell Security Camera with Head-To-Toe View, 3D Motion Detection, Colour Night Vision, Wifi, 30-day free trial of Ring Protect

Sicurezza e tecnologia avanzata per la tua casa

La Ring Battery Video Doorbell Pro by Amazon è la soluzione perfetta per monitorare e proteggere la tua casa. Con la sua risoluzione video 1536p HD, puoi avere una visione più ampia dei visitatori e degli eventi che si verificano davanti alla tua porta.

Una visuale completa e dettagliata

La funzione “Full Figure Frame Video” ti consente di avere una visuale più ampia e dettagliata dei visitatori e delle consegne dei pacchi. Inoltre, la funzione “3D Motion Detection & Top View Zones” ti permette di localizzare con precisione quando e dove si è verificato un evento di movimento, grazie a una mappa a vista dall’alto.

Vantaggi pratici

Tra i vantaggi di utilizzare la Ring Battery Video Doorbell Pro by Amazon ci sono:

  • Visuale notturna a bassa luce, ideale per catturare immagini chiare e nitide anche al buio
  • Notifiche in tempo reale per le consegne dei pacchi, grazie alla funzione “Package Notices” (disponibile con l’abbonamento a Ring Protect)

Comunicazione bidirezionale e compatibilità con Alexa

La Ring Battery Video Doorbell Pro by Amazon consente anche la comunicazione bidirezionale, in modo da poter parlare con chiunque si trovi davanti alla tua porta. Inoltre, è compatibile con Alexa, quindi puoi sentire notifiche audio in qualsiasi parte della tua casa, abbinandola a un dispositivo Ring Chime o a un dispositivo Alexa compatibile.

Acquista ora e scopri i benefici

Non aspettare oltre per proteggere la tua casa e la tua famiglia. Acquista la Ring Battery Video Doorbell Pro by Amazon e scopri i benefici di una sicurezza avanzata e di una tecnologia all’avanguardia. Con il piano di prova gratuito di 30 giorni di Ring Protect, puoi provare tutte le funzioni e scoprire come può migliorare la tua vita quotidiana. Acquista ora e scopri la differenza!

