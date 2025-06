Campagna Polizia: Abbandono Animali, Un Reato da Condannare

La Polizia di Stato ha lanciato un nuovo spot online per sensibilizzare l’opinione pubblica contro l’abbandono degli animali, in vista della stagione estiva. Il video, che può essere visualizzato tramite un link ufficiale, pone una domanda cruciale: “Hai pensato al tuo amico a quattro zampe mentre pianifichi le vacanze?”.

L’abbandono degli animali non è solo un atto immorale, ma rappresenta anche un reato punito dall’articolo 727 del Codice Penale. Le sanzioni possono includere arresto e multe considerevoli. Inoltre, con il nuovo Codice della Strada, chi abbandona un animale può trovarsi a fronteggiare la sospensione della patente e severe penalità, soprattutto se l’animale causa incidenti stradali.

Ogni anno, durante l’estate, migliaia di animali, specialmente cani, vengono lasciati incustoditi su strade, nei boschi e nelle piazzole. Questo fenomeno, purtroppo ancora attuale, richiede una riflessione da parte di tutti. La Polizia invita a considerare alternative come alberghi pet-friendly, pensioni per animali o servizi di dog-sitting, per garantire che gli animali non vengano abbandonati.

La campagna ha l’obiettivo di educare e prevenire, tutelando non solo gli animali, ma anche la sicurezza stradale. Il sostegno delle forze dell’ordine sottolinea l’importanza di affrontare questo problema sia dal punto di vista legale che sociale, poiché la cura dei più vulnerabili è un indice civico fondamentale.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.start-news.it