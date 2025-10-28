Campagna elettorale Veneto: Moretto e Gagliardo in campo

È iniziata a Rosolina la campagna elettorale di Mattia Moretto ed Elena Gagliardo, candidati di Fratelli d’Italia alle prossime elezioni regionali del Veneto. L’evento è stato organizzato dal Dipartimento Pensionati di Fratelli d’Italia Basso Polesine, guidato da Leo Patrian, e ha rappresentato il primo passo di un’iniziativa che punta a connettersi con la popolazione, ascoltando le problematiche locali.

Elena Gagliardo, avvocato e attiva nel partito da quasi dieci anni, ha sottolineato che il Polesine ha grandi potenzialità ma viene da troppo tempo trascurato. Ha evidenziato la necessità di cambiare rotta per restituire dignità alla regione. Le sue priorità includono sanità, tutela ambientale e sociale.

Gagliardo ha dichiarato che la sanità deve essere considerata un diritto, criticando la mancanza di servizi come l’auto medica notturna all’ospedale di Adria. Ha enfatizzato l’importanza di supportare il volontariato, senza trascurare le responsabilità politiche. Sul tema ambientale, ha espresso una forte opposizione all’installazione di inceneritori e fanghi nel Delta, sostenendo la necessità di proteggere questo territorio fragile. Inoltre, ha manifestato interesse verso le problematiche sociali, ritenendo che il Covid abbia messo in luce un disagio preesistente e che la politica debba intervenire di più.

Mattia Moretto, anch’egli originario di Buso di Rovigo, ha condiviso l’obiettivo di rafforzare e dare nuova speranza al proprio territorio.