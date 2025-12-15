Campagna elettorale Italia

Nel giorno finale di Atreju, Giorgia Meloni ha dominato la scena con un intervento di sessanta minuti, mentre Elly Schlein teneva l’assemblea nazionale del Partito Democratico all’Auditorium Antonianum, a pochi chilometri di distanza. Questo scambio a distanza tra le due leader della politica italiana sembra essere stato un segnale di inizio della campagna elettorale per le elezioni politiche.

Durante il suo discorso, Meloni ha ringraziato il segretario del Pd, Elly Schlein, per aver parlato di loro, sottolineando che il Partito Democratico non è riuscito a unirsi neanche per un confronto diretto. Ha anche criticato la mancata partecipazione di Schlein ad Atreju, dove invece Giuseppe Conte ha accettato di partecipare a uno dei comizi, allargando ulteriormente la spaccatura con la leader dem.

Elly Schlein ha risposto alle critiche di Meloni, definendola “campionessa di incoerenza e vittimismo” e criticando la Legge di Bilancio, che secondo lei non fa nulla per la ripartenza del Paese. Ha anche annunciato l’avvio di un percorso programmatico per il Paese e nel Paese, a partire dal prossimo gennaio, e ha dato il via libera all’ingresso in maggioranza di Stefano Bonaccini.

Tuttavia, l’assemblea del Pd non è stata senza critiche, con alcune voci che hanno sollevato dubbi sulla democracia interna del partito e sulla capacità di Schlein di rappresentare tutti i membri. Pina Picierno e Simona Malpezzi hanno criticato la mancanza di spazi per il pluralismo e la democrazia interna, sottolineando che non basta solo dichiararli, ma bisogna anche metterli in pratica.