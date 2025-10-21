16.7 C
Campagna elettorale in Veneto: Matteo Pressi e l’agricoltura

Oltre 800 persone hanno partecipato all’apertura della campagna elettorale di Matteo Pressi, sindaco di Soave e candidato consigliere regionale per la Lega. L’evento si è svolto a Soave e ha visto la presenza del governatore in pectore Alberto Stefani, che ha accolto con entusiasmo l’inizio della corsa di Pressi.

La serata è stata preceduta da un convegno sull’agricoltura, organizzato presso l’auditorium della Cantina di Soave, al quale hanno partecipato rappresentanti del settore, incluse cooperative e associazioni come Coldiretti. Oltre 300 agricoltori e allevatori erano presenti, dimostrando l’importanza del tema agricolo nella provincia.

Pressi ha sottolineato la centralità dell’agricoltura, spesso trascurata nella campagna elettorale e ha scelto di iniziare il suo percorso affrontando le esigenze del settore primario. Stefani ha rimarcato l’importanza di proteggere l’ambiente e l’agricoltura, affermando che il Green Deal europeo dovrebbe essere applicato in modo pragmatico, evitando approcci ideologici.

Pressi ha anche evidenziato la mancanza di adeguata rappresentanza per l’est veronese in Regione, motivando la sua candidatura con la volontà di cambiare tale situazione. La serata si è conclusa in un clima festoso, con Stefani che ha incoraggiato i presenti a sostenere Pressi, definendolo un amico e un sindaco in grado di portare benefici alla Regione.

