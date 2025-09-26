Campagna elettorale in Toscana: la corsa di Alessandro Tomasi

Firenze, 26 settembre – Inizia una nuova giornata di campagna elettorale per Alessandro Tomasi, candidato governatore del centrodestra. Con un fitto programma di appuntamenti, si muove senza sosta attraverso la città, scambiando strette di mano e incontrando elettori.

Alle 7:15, Tomasi e il suo staff partono da Pistoia verso Firenze a bordo di un’auto a noleggio. La conversazione è animata, con notizie in diretta da Radio 24. La sua portavoce annuncia che non conta più i giorni rimanenti fino al voto, sottolineando come le famiglie siano attualmente concentrate sul rientro a scuola. Nel traffico fiorentino, Tomasi mantiene la calma, pur iniziano a sentire la mancanza di un pasto.

Dopo un’ora e mezza di viaggio, arrivano a piazza Sant’Ambrogio per un’intervista a Novaradio. Prima però, Tomasi si ferma in edicola a comprare i giornali, commentando le notizie politiche. In diretta, si presenta come un padre di famiglia e sindaco, esprimendo fiducia nella sua capacità di recuperare svantaggi elettorali.

Dopo una breve pausa per un caffè, la giornata prosegue con una visita all’ospedale Santa Maria Nuova. Parla con i medici sui temi della sanità toscana, evidenziando sia le eccellenze sia gli sprechi da affrontare. Riprende poi il suo tour per Sesto Fiorentino.

Nel tragitto verso Volterra, ascolta musica e riporta aggiornamenti alla moglie sull’andamento della campagna. Visita l’ospedale e incontra simpatizzanti, esprimendo ottimismo sulla crescita del sostegno per il suo partito. La giornata si conclude tardi, con un rientro a Pistoia e qualche pensiero su quello che lo attenderà domani.