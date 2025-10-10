Campagna elettorale in Toscana: evento conclusivo a Pisa

Oltre 400 persone hanno prenotato per l’incontro finale della campagna elettorale dei candidati Ciavarrella e Bellomini, che si svolgerà all’Hotel Tower Plaza di Pisa. L’evento inizierà alle 17:30 e vedrà la partecipazione di Roberto Vannacci, figura chiave della serata.

Lo slogan dell’evento, “Facciamo svoltare a destra la Toscana”, riflette l’intento della Lega di promuovere una svolta politica nella regione. La chiusura della campagna elettorale si preannuncia come uno degli eventi più affollati, con la sala già esaurita da giorni.

L’attenzione è focalizzata sulla mobilitazione degli elettori, mentre i candidati cercano di consolidare il supporto per il loro programma.