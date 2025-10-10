23.6 C
Roma
venerdì – 10 Ottobre 2025
Politica

Campagna elettorale in Toscana: evento conclusivo a Pisa

Da StraNotizie
Oltre 400 persone hanno prenotato per l’incontro finale della campagna elettorale dei candidati Ciavarrella e Bellomini, che si svolgerà all’Hotel Tower Plaza di Pisa. L’evento inizierà alle 17:30 e vedrà la partecipazione di Roberto Vannacci, figura chiave della serata.

Lo slogan dell’evento, “Facciamo svoltare a destra la Toscana”, riflette l’intento della Lega di promuovere una svolta politica nella regione. La chiusura della campagna elettorale si preannuncia come uno degli eventi più affollati, con la sala già esaurita da giorni.

L’attenzione è focalizzata sulla mobilitazione degli elettori, mentre i candidati cercano di consolidare il supporto per il loro programma.

