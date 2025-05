Campagna di Macron per attrarre ricercatori americani: gelo dall’Italia

Una “forte irritazione” emerge dal ministero dell’Università e della Ricerca riguardo alla ‘Conferenza internazionale su Scienza e ricerca’, il cui titolo originale era “Choose Europe, Choose France”, organizzata dal presidente francese Emmanuel Macron. Accanto alla presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen, Macron ha annunciato l’investimento di cento milioni di euro per attrarre ricercatori stranieri, in particolare dagli Stati Uniti, dopo i tagli alla ricerca scientifica decisi dall’amministrazione Trump. Durante l’evento, Macron ha affermato che “l’Europa deve diventare un rifugio” per i ricercatori.

La ministra Anna Maria Bernini ha commentato: “Gli altri annunciano, l’Italia lo ha già fatto”, sottolineando che l’Italia già promuove la libertà di ricerca come principio fondamentale. Bernardini ha spiegato che l’ambasciatrice italiana a Parigi, Emanuela D’Alessandro, rappresenterà questa posizione. L’Italia è attivamente impegnata nel favorire il rientro dei talenti italiani all’estero e nell’aumentare l’attrattività per i ricercatori stranieri. Sono previsti incentivi fiscali per chi torna o si trasferisce in Italia, insieme a un sistema di infrastrutture di ricerca moderne.

Inoltre, è stato recentemente aperto un bando da 50 milioni di euro per ricercatori all’estero che hanno ottenuto Starting Grant o Consolidator Grant dell’Erc. Il Mur, il 15 aprile, ha comunicato l’apertura di questo bando. Seguendo le richieste della commissaria europea Zaharieva, l’Italia sta fornendo un resoconto delle misure nazionali per attrarre scienziati, utile per un eventuale coordinamento europeo. L’Italia considera il Consiglio Competitività e Ricerca del 23 maggio a Bruxelles come un’importante opportunità di dialogo tra Stati membri per definire politiche comuni sostenibili e lungimiranti.