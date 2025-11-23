Campagna di attacco agli sportelli bancomat in Indonesia

Gli esperti del Group-IB hanno presentato un’analisi dettagliata della lunga campagna di UNC2891, che ha dimostrato la continua sofisticatezza degli schemi di attacco agli sportelli bancomat. L’attenzione si è concentrata sul Raspberry Pi, utilizzato dagli aggressori per accedere all’infrastruttura di due banche indonesiane. Tuttavia, è emerso che l’intrusione fisica nello sportello bancomat era solo una parte di un’operazione criminale più ampia, strutturata per controllare l’intero processo, dalla compromissione dell’host al prelievo di contanti, attraverso una rete di proxy.

Secondo Group-IB, UNC2891 ha condotto tre distinte intrusioni: contro una banca, contro un’altra e poi ha fatto ritorno alla prima. In tutti i casi è stato utilizzato lo stesso packaging STEELCORGI, consentendo di collegare gli incidenti. Durante la prima intrusione, gli aggressori hanno ottenuto il controllo di oltre 30 sistemi, assicurandosi una presenza a lungo termine nell’infrastruttura dell’organizzazione.

Il rapporto mostra che l’interferenza tecnica era solo una parte del piano complessivo. Il gruppo reclutava attivamente dei proxy per prelevare fondi, pubblicando annunci su motori di ricerca e canali anonimi. L’elemento chiave del complesso di attacco era il modulo malware CAKETAP, un rootkit modificato che intercettava e modificava i messaggi all’interno della logica degli sportelli bancomat, bypassando la verifica del PIN.

Un set di programmi sviluppati su misura ha garantito la presenza persistente all’interno dell’infrastruttura. Per nasconderne la presenza, sono stati utilizzati gli strumenti LOGBLEACH e MIGLOGCLEANER per rimuovere le tracce dai log. Ulteriori script di init e file di servizio systemd hanno attivato backdoor dopo il riavvio. La visibilità dei moduli dannosi è stata ridotta mascherandoli con nomi di sistema comuni e utilizzando tecniche di montaggio /proc, che ne hanno ostacolato l’analisi.

Group-IB collega tutti e tre gli episodi tramite chiavi crittografiche identiche incorporate in STEELCORGI. Questa ripetizione di artefatti chiave in periodi diversi indica un singolo team operativo da diversi anni e dotato delle risorse necessarie per la manutenzione dell’infrastruttura, la logistica e la gestione remota della rete di prima linea. Gli analisti sottolineano che il calo degli incidenti di alto profilo agli sportelli bancomat non significa che la minaccia sia scomparsa. L’esempio della norma UNC2891 dimostra che l’attenzione si è spostata su schemi combinati, in cui l’intrusione fisica è abbinata a un’approfondita preparazione tecnica e la catena di prelievo è progettata con la stessa cura dei meccanismi dannosi della banca.