Camminata della Salute in Massa: Un Evento di Solidarietà

“Diversamente Splendidi Onlus” organizza la VII edizione di DANGER, una camminata della salute che mira a promuovere la solidarietà e il benessere. L’evento si svolgerà domenica 5 ottobre, con registrazione dei partecipanti dalle 9 alle 10:15 e partenza alle 10:30 dalla sede del Comune di Massa. L’arrivo è previsto alla spiaggia comunale Green Beach del Cinquale. La partecipazione richiede un contributo di 15 euro, che include una t-shirt, una bottiglietta d’acqua e un frutto. Tra i partner dell’evento ci sono Baker Hughes, che dona le maglie, Fonteviva che fornisce l’acqua, F.lli Violi Ascensori e Ottica Pagani. Un ringraziamento va anche agli esercenti locali che contribuiscono con cibo per il buffet finale al Bagno Simone, che mette a disposizione gli spazi gratuitamente.

L’acronimo D.An.G.Er rappresenta i medici promotori dell’iniziativa: Dante Cesaretti, Antonella Vigani, Gianni Baldetti ed Ernesto Dazzini. L’evento è aperto a tutti, inclusi gli animali domestici, e ha l’obiettivo di promuovere il benessere fisico, psichico ed emotivo, creando un momento di unione e gioia nella comunità e incoraggiando uno stile di vita sano.

Gli organizzatori sottolineano che studi scientifici dimostrano come una camminata quotidiana migliori non solo la forma fisica, ma anche l’umore, aiutando a gestire lo stress quotidiano. I proventi dell’evento saranno devoluti alla prevenzione oncologica. Infine, viene espresso un ringraziamento alle istituzioni comunali e alla solidarietà della gente comune, fondamentale per la realizzazione dell’evento.