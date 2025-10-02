Camminare per la salute: il segreto contro la sedentarietà

Negli ultimi anni, gli scienziati hanno chiarito che passare lunghe ore seduti non è salutare. Questo può essere particolarmente difficile per chi lavora in ufficio. Tuttavia, nuove ricerche suggeriscono che alzarsi e camminare brevemente ogni mezz’ora può mitigare gli effetti negativi della sedentarietà.

Un recente studio pubblicato su “Medicine & Science in Sports & Exercise” ha coinvolto 11 adulti che hanno trascorso 8 ore su sedie ergonomiche. I partecipanti sono stati divisi in gruppi che si alternavano tra sessioni di lavoro e “mini-pause attive”: alcuni camminavano per 1 o 5 minuti ogni 30 o 60 minuti, mentre un gruppo non faceva pause. I ricercatori hanno monitorato la pressione sanguigna e i livelli di zucchero nel sangue. Chi ha camminato per 5 minuti ogni mezz’ora ha mostrato i maggiori vantaggi, con una riduzione della glicemia del 58% dopo un pasto abbondante.

Questa ricerca, pur essendo limitata, offre dati interessanti che meritano attenzione. Camminare è un’attività semplice e non richiede attrezzature speciali. Secondo il personal trainer Albert Matheny, questa pratica non solo migliora l’umore e brucia calorie, ma aiuta anche la salute cardiaca e riduce il rischio di diabete di tipo 2.

Per incorporare più camminate nella giornata, Matheny suggerisce di alzarsi ogni mezz’ora per camminare 5 minuti, accumulando circa 80 minuti in una giornata lavorativa standard. Piccole strategie come scegliere le scale invece dell’ascensore o fare percorsi più lunghi possono facilitare questo obiettivo. Se necessario, un tapis roulant sotto la scrivania potrebbe essere una soluzione utile.