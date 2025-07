Camminare 7000 passi al giorno per migliorare la salute

La salute fisica e mentale è un aspetto cruciale del benessere complessivo. Recenti studi hanno rivisitato l’importanza del camminare quotidiano e incoraggiato un approccio più flessibile.

Secondo una meta-analisi pubblicata su The Lancet Public Health, camminare 7.000 passi al giorno può ridurre significativamente il rischio di mortalità prematura e malattie croniche come demenza, diabete, e condizioni cardiovascolari. Questa ricerca ha esaminato oltre 160.000 individui tra i 18 e gli 80 anni, provenienti da vari paesi, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Australia e Giappone. I risultati mostrano che i benefici iniziano già a 4.000 passi e si intensificano fino ai 7.000, mentre oltre questa soglia il miglioramento diventa progressivamente minore.

L’intensità della camminata non è un fattore determinante; ciò che conta è semplicemente il numero totale di passi. Inoltre, i risultati sono particolarmente significativi per gli over 60, in cui la diminuzione dei rischi risulta più marcata.

Enti di reputazione come l’Harvard Medical School e l’Organizzazione Mondiale della Sanità confermano che anche un’attività fisica moderata, come camminare, può contribuire a ridurre il rischio di malattie cardiache e migliorare la salute mentale, richiedendo solo 150 minuti di movimento a settimana.

Altri studi evidenziano come il camminare possa stimolare la creatività e migliorare l’umore, con benefici cognitività a partire da appena 3.800 passi al giorno per la prevenzione della demenza. Infine, è emerso che non è necessario completare tutti i passi in un’unica sessione, ma che anche brevi camminate durante la giornata possono apportare vantaggi significativi alla salute.