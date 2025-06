Camizestrant: una nuova speranza nel tumore al seno HR+

Il tumore al seno è la neoplasia più comune in Italia, con oltre 55.000 nuovi casi diagnosticati ogni anno e circa 52.000 donne che vivono con una forma metastatica. Rimane la principale causa di morte per cancro tra le donne a livello globale. Durante l’ASCO 2025, sono stati presentati risultati dello studio di fase 3 Serena-6, che indica che la combinazione di camizestrant di AstraZeneca con un inibitore delle chinasi ciclina-dipendenti (Cdk) 4/6, come palbociclib, ribociclib o abemaciclib, ha portato a un significativo miglioramento della sopravvivenza libera da progressione (PFS) rispetto al trattamento standard.

I risultati mostrano che la combinazione con camizestrant ha ridotto il rischio di progressione o morte del 56%, con una PFS mediana di 16 mesi contro 9,2 mesi del gruppo di controllo. Inoltre, è stato osservato un miglioramento nella qualità della vita, con un ritardo significativo nel deterioramento dello stato di salute globale e del dolore.

I dati relativi a endpoint secondari come la sopravvivenza globale non erano ancora maturi, ma si percepiscono tendenze incoraggianti nel beneficio del trattamento con camizestrant. La terapia, appartenente alla classe dei “degradatori selettivi del recettore degli estrogeni” (Serd), è progettata per affrontare resistenze comuni, in particolare la mutazione del recettore estrogenico Esr1.

Lo studio Serena-6 segna un cambiamento nell’approccio oncologico, suggerendo l’adozione di terapie proattive al verificarsi di mutazioni molecolari. AstraZeneca ha dichiarato che questo studio rappresenta un’importante innovazione nel trattamento del tumore al seno HR-positivo, potendo ridefinire gli standard terapeutici.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com