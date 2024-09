Camion modificato in autostrada: fermato a oltre 150 km/h con mega multa

Un camion Iveco Turbostar, dotato di un motore V12 e 4 turbocompressori, ha attirato l’attenzione della Polizia Stradale di Frosinone per la sua velocità e il fumo denso dai suoi scarichi. Il veicolo, che aveva subito modifiche significative a cambio, freni e sistema di scarico, è stato fermato mentre viaggiava sull’autostrada nei pressi del casello A1 di Ferentino. Una volta fermato, gli agenti hanno chiesto al conducente di sollevare la cabina di guida e hanno scoperto che il motore era stato sostituito con un componente probabilmente proveniente da un generatore industriale.

Dopo dettagliati accertamenti tecnici, il camion è stato portato nella sede di Iveco per una revisione completa. Le indagini hanno rivelato che il veicolo era capace di superare i 130 km/h, e secondo i dati estratti dai social del conducente, il contachilometri mostrava picchi di 160 km/h. A seguito di queste verifiche, il conducente è stato multato per un totale di 4.300 euro. Inoltre, gli è stata ritirata la carta di circolazione e la sua patente di guida è stata sospesa per un massimo di 3 mesi, con una decurtazione di 23 punti.

Questo episodio mette in luce come alcune modifiche ai veicoli pesanti possano comportare rischi significativi per la sicurezza stradale e violazioni delle normative vigenti. Le autorità hanno sottolineato l’importanza di mantenere i veicoli nei parametri di legge per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Sarà necessario che il camion subisca una revisione straordinaria presso la motorizzazione di Frosinone, per garantire che sia messo in regola.

Questa situazione non è un caso isolato; frequentemente la Polizia Stradale effettua controlli su veicoli adibiti al trasporto pesante per assicurarsi che non vi siano modifiche illegali che possano comprometterne la sicurezza. L’incidente rappresenta un monito per i conducenti e i proprietari di veicoli commerciali riguardo alle conseguenze di tali alterazioni.