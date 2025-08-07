Camilla Pizza: la nuova pizzeria di Milano da condividere

Milano accoglie una nuova proposta gastronomica che promette di rivoluzionare il modo di condividere la pizza. In via Eustachi, ha aperto Camilla Pizza, un locale che punta sull’idea di un’ esperienza gastronomica conviviale, in cui le pizze sono servite già tagliate, pronte per essere condivise tra amici.

Il progetto è nato dall’intuizione di Nicolò Zambello dopo un viaggio a Roma, dove ha scoperto il concetto di pizza al taglio in un piccolo chiosco. Con l’intento di portarlo a Milano con un tocco personale e accogliente, ha avviato Camilla Pizza, dedicando il nome alla figlia Camilla, sua prima sostenitrice.

Il locale si distingue per un’atmosfera curata, con interni in legno chiaro e dettagli retro, creando un ambiente accogliente e informale. La pizza è l’anima dell’attività e viene preparata con impasti studiati in collaborazione con il pizzaiolo Ian Spampatti. Sono disponibili sia un impasto classico che uno integrale, entrambi leggeri e croccanti.

Il menù offre una selezione di pizze innovative, come “La Crostino” e “La Camilla”, pensate per sorprendere e stimolare il palato. Camilla Pizza promuove un approccio di condivisione, incoraggiando i clienti a provare diverse specialità, simili a un aperitivo ma con la pizza al centro.

Il locale, con un ampio spazio esterno, punta anche sul delivery, garantendo che la qualità della pizza rimanga alta anche a casa. Nonostante sia aperto da pochi mesi, l’andamento è già incoraggiante, con clienti che mostrano un interesse crescente per questo nuovo modo di vivere la pizza.