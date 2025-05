Camila, Nunzio e Spadino: ritiri shock da L’Isola dei Famosi

Camila Giorgi, Nunzio Stancampiano e Spadino si sono ritirati dalla terza puntata de L’Isola dei Famosi. La tennista ha lasciato il programma per motivi familiari, specificando di dover assistere la sua famiglia in Argentina, che sta affrontando problemi di salute. Nonostante l’esperienza faticosa, ha espresso soddisfazione per aver conosciuto nuove persone.

Dopo di lei, Nunzio e Spadino hanno abbandonato il gioco a causa della mancanza di cibo. Hanno dichiarato: “Lasciamo l’Isola dei Famosi perché non abbiamo più la testa per stare qua, ci sentiamo svenire”, dopo aver tentato di chiedere cibo in redazione.

Questi ritiri si aggiungono a quelli di Angelo Famao e Leonardo Brum, oltre all’eliminazione di Lorenzo Tano e all’ingresso mancato di Ibiza Altea. In due settimane, il cast dei concorrenti giovani ha visto la perdita di sette membri su dieci. Al momento, rimangono solo Carly Tomassini, Chiara Balistreri e Teresanna Pugliese.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.biccy.it