Camila e Shawn sono tornati insieme: la conferma dopo il bacio al Coachella

A un anno e mezzo dall’annuncio della rottura, lo scorso week end Camila Cabello e Shawn Mendes sono stati beccati mentre si baciavano al Coachella. C’è chi ha parlato di un bacetto tra amici (anche se era sulla bocca), chi di una trovata pubblicitaria e chi invece ha subito gridato al ritorno di fiamma. Adesso però abbiamo la conferma che i due suono nuovamente una coppia. Mendes e la Cabello infatti sono stati paparazzati ieri sera mentre camminavano per le strade di Los Angeles mano nella mano. Ormai quindi non ci sono più dubbi, dopo una lunga separazione Shawn e Camila sono tornati insieme.

A differenza di Shawn, Camila non ha mai parlato esplicitamente della rottura, ma l’ha fatto tra le righe del suo singolo Bam Bam.

“Hai detto che odiavi l’oceano, ma ora stai navigando. Ho detto che ti avrei amato per tutta la vita, ma ho appena venduto la nostra casa. All’inizio eravamo bambini, immagino che ora siamo adulti. Non potrei mai nemmeno immaginare di avere dubbi, ma non tutto funziona. Ora sono fuori a ballare con estranei. Potresti vederti casualmente con qualcuno. Sì questo potrebbe davvero succedere. Dannazione, sta cambiando tutto così in fretta. Così è la vita, sì. Sì, è solo la vita. L’amore è arrivato e mi ha buttato giù, ma sono tornata in piedi, mi sono ripresa dopo quello che è successo. Stavo a malapena in piedi, ma ora sto ballando. E continua a ballare , e continua a ballare, continua a ballare”.