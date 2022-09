Camila Cabello scambia un concorrente di The Voice per il suo ex Shawn Mendes: “Ma è lui!”

Due anni d’amore e poi nel novembre del 2021 Shawn Mendes e Camila Cabello hanno annunciato sui social la fine della loro relazione. La cantante di Bam Bam adesso è diventata una giudice di The Voice USA e nell’ultima puntata dello show ha nominato il suo ex fidanzato. Sul palco un concorrente, Tanner Howe, ha cantano Mercy e all’inizio del brano la Cabello h scambiato il ragazzo per Shawn: “Ma lui è il mio… è Shawn Mendes lì dietro? Oddio ho pensato davvero che fosse lui“.

Gwen Stefani, Blake Shelton e John Legend si sono girati, mentre Camilla Cabello è rimasta impassibile. La popstar ha poi motivato così la sua decisione: “Ero tipo ‘oddio ma è Shawn davvero lì sul palco’. Io lo conosco meglio di tutti quanti in questa stanza. Però la ragione per cui non mi sono girata è che eri troppo simile a lui. Ovviamente lui ha una voce magnifica e amo questa canzone. Però sono curiosa di vedere il giudice che sceglierai, perché dovresti distinguerti da lui. Questo è il consiglio che mi sento di darti“.

Camila Cabello mistakes #TheVoice contestant for Shawn Mendes during the blind auditions. https://t.co/G2ZxTxIeL0 — Pop Crave (@PopCrave) September 29, 2022

