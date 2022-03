Camila Cabello qualche giorno fa ha pubblicato il nuovo singolo Bam Bam, inciso in collaborazione con Ed Sheeran.

Ospite in collegamento da remoto al The One Show di Alex Jones e Jermaine Jenas, Camila Cabello ha mostrato la parte di coreografia del video di Bam Bam che più le piace. Nel cercare di ricrearla, però, ha mostrato qualcosa di troppo che non avrebbe mai dovuto far vedere in televisione. In gergo tecnico si chiama wardrobe malfunction, in italiano si potrebbe tradurre come Emily.



Quando la cantante si è alzata in piedi ed ha smosso la camicia un suo amico ha fatto capolino.

Camila Cabello: la reazione al suo wardrobe malfunction

Appena se n’è accorta la cantante si è messa a ridere: “OMG! Ti ho appena mostrato qualcosa.. Spero che tu non lo abbia visto!”. Il co-conduttore del programma Alex Jones ha replicato: “C’è stato un malfunzionamento del guardaroba. C’è stato un lampo di qualcosa, non so cosa ho visto”.

Nel dubbio, se non avete ancora ascoltato Bam Bam fatelo, perché è un vero gioiellino pop. Camila Cabello – nonostante i numeri non siano sempre dalla sua parte – è una brava popparola.