Se negli ultimi anni le grandi dive del pop spesso ci hanno deluso, Camila Cabello ha azzeccato due singoli di fila. La scorsa estate la cantante di origine cubana ha sfornato quella bomba di Don’t Go Yet e oggi ha rilasciato Bam Bam, un delizioso duetto con Ed Sheeran, in cui Camila parla di un amore finito (Shawn Mendes mi senti?) e di come dopo essersi leccata le ferite ha voglia di buttarsi nella mischia e ‘ballare con gli estranei‘.



Il pezzo è una bomba dal ritmo latino. Adesso cerchiamo di non farlo floppare miseramente come abbiamo fatto con quel gioiellino di Don’t Go Yet, altrimenti ci meritiamo che Rihanna faccia il suo comeback con un album di rutti, che Gaga sforni un altro disco jazz, i remix tremendi di Madonna o che la Spears torni a pagare sconosciute per cantare al posto suo come ha fatto in Britney Jean.

Quindi tutti ad ascoltare Bidi Bam Bam Bam Bam Bam…

Many more wild nights out together to come, mate. BAM BAM OUT MARCH 4 https://t.co/Ic2TRYgiOY pic.twitter.com/KD6dIqhyVk — camila (@Camila_Cabello) March 1, 2022

Camila Cabello ft Ed Sheeran: Ba Bam, traduzione

Hai detto che odiavi l’oceano, ma ora stai navigando

Ho detto che ti avrei amato per tutta la vita, ma ho appena venduto la nostra casa

All’inizio eravamo bambini, immagino che ora siamo adulti (Mmm)

Non potrei mai nemmeno immaginare di avere dubbi

Ma non tutto funziona, no

Ora sono fuori a ballare con estranei

Potresti vederti casualmente con qualcuno

Dannazione, sta cambiando tutto così in fretta

Così è la vita, sì

Sì, è solo la vita,

Sì, l’amore è arrivato e mi ha buttato giù

Ma sono tornata in piedi

Così è la vita, sì

Sì, è solo la vita, piccola

Stavo a malapena in piedi, ma ora sto ballando

Bidi, bam-bam-bam-bam, bam-bam

Badi, bam-bam-bam-bam (Così è la vita)

Bidi, bam-bam-bam-bam, bam-bam (Uh-huh)

Così è la vita, sì (è così)

Sì, è solo la vita, baby

Sì, l’amore è arrivato e mi ha buttato giù

Ma sono tornata in piedi

Così è la vita, sì

Sì, è solo la vita, piccola

Stavo a malapena in piedi, ma ora sto ballando

Lui ora è addosso a me

Bidi, bam-bam-bam-bam, bam-bam

Badi, bam-bam-bam-bam, bam-bam

Bidi, bam-bam-bam-bam, bam-bam

E continua a ballare (Heh), e continua a ballare

Continua a ballare, sì (Uh-huh)

E continua a ballare, continua a ballare, yeah!

E continua a ballare (Ehi!) (Ah, amore mio, ce ne andiamo tutti)

(Uh-huh) E continua a ballare (continua, continua, continua a ballare)

Continua a ballare, sì (Ah!), Continua a ballare (Ayy!)

(Ah, amore mio, andiamo tutti)

Continua a ballare, woah (continua, continua, continua a ballare)