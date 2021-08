Camila Cabello – come le grandi dive del passato – ha lo svenimento facile. Nel 2017 la cantante di Don’t Go Yet durante una vacanza in Italia è svenuta in un ristorante ed è stata portata in ospedale, dove però si è subito riprese ed ha scherzato sull’accaduto. Ieri è successa una cosa molto simile, ma ad un evento davvero importante.

Manca meno di una settimana all’uscita di ‘Cinderella‘ e ieri pomeriggio c’è stata la première ufficiale al Greek Theatre di Los Angeles. Camila Cabello si è presentata sul palco del cinema con un po’ di ritardo. Una volta arrivata davanti al pubblico la fidanzata di Shawn Mendes ha spiegato come mai ha fatto attendere tutti così a lungo. Nessun capriccio, dietro al ritardo c’era uno svenimento nel backstage.

“Voglio davvero scusarmi per il ritardo. Dietro questa situazione c’è una motivazione, non so se posso dirlo, ma ok lo faccio. Sono svenuta, ma sono tornata. Sono letteralmente svenuta, ma sto bene adesso. Quindi posso soltanto dirvi, grazie a tutti per essere qui ed avermi aspettata così a lungo. Questa per me è un’esperienza incredibile. Credo davvero tanto in questo film. Volevo godermi il momento e invece sono svenuta. Tutto è successo dopo aver fatto il tappeto rosso, però adesso è tutto ok e possiamo goderci la serata”.

Regia, il bollino ‘esclusiva’, grazie. Ecco le immagini in esclusiva choc di Camila Cabello che perde i sensi dietro le quinte del Greek Theatre di LA…



Camila Cabello dopo lo svenimento.

Camila Cabello passed out at Cinderella premiere she was shook the theatre was sold out. the movie is out this SEP 3 same day as Lady Gaga Chromatica remix. https://t.co/Dv6rvR7KjB — Pop Spill (@Pop_Spill) August 31, 2021

Camila Cabello told the crowd at the #CinderellaMovie premiere that she “literally passed out” after doing the red carpet. She looked stunning and still gave a speech after. Kay Cannon had introduced her and she didn’t come out before James Corden told her what happened. — Tomás Mier (@Tomas_Mier) August 31, 2021