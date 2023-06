Camila Cabello e Shawm Mendes si sono lasciati: ecco perché

Nel corso delle ultime ore i nomi di Camila Cabello e Shawm Mendes sono tornati ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Stando alle ultime indiscrezioni, pare che le due star abbiano deciso di mettere nuovamente fine alla loro relazione. Scopriamo insieme nel dettaglio cosa è successo.

Dopo i numerosi rumors in circolazione, ormai non sembrano esserci più dubbi: Camila Cabello e Shawm Mendes non sono più una coppia. La notizia è stata resa pubblica da il ‘The Sun’ e, stando alle indiscrezioni, pare che la coppia abbia deciso di mettere la parola fine alla loro storia a causa di incompatibilità di caratteri.

Questo è quanto rivelato da una fonte in merito alla fine della relazione tra le due star:

Erano appena tornati insieme sei settimane fa, ma adesso Shawn Mendes e Camila Cabello si sono lasciati di nuovo. Dalle nostre fonti affidabili abbiamo saputo che hanno rotto ancora una volta, e questa volta è per sempre. I nostri insider ci hanno rivelato: ‘Mendes e la Cabello hanno un sacco di cose che li legano e hanno cercato di riprovarci, hanno tastato il terreno e sono tornati l’uno nella vita dell’altro. Era un bel tentativo, ma non è finito benissimo.

E, continuando, il ‘The Sun’ ha poi aggiunto: