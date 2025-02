Camihawke: Il Segnale Sociale di Una Nuova Era con Aimone Romizi

L’influencer Camihawke e il musicista Aimone Romizi, frontman dei Fast Animals and Slow Kids, sembra stiano attraversando un momento di crisi, alimentando le preoccupazioni dei fan. Secondo gli osservatori più attenti, la coppia ha smesso di interagire sui social, con Camihawke che ha rimosso il “segui” dal profilo di Romizi, mentre lui continua a seguirla. Questa condotta ha portato molti a pensare che la loro relazione, che dura dal 2016, sia giunta al termine. Finora, i due hanno condiviso frequentemente momenti della loro vita insieme su Instagram, ma attualmente il silenzio e la mancanza di interazioni suggeriscono un cambio nella loro dinamica.

L’ultima foto insieme risale a dicembre 2024 e, a quanto pare, nessuna interazione si è registrata tra loro da quel momento. Anche durante la settimana di Sanremo, dove entrambi erano presenti, non sono stati avvistati insieme, nonostante i loro eventi si siano svolti nella stessa città e nello stesso periodo. Camihawke era a Sanremo per registrare il suo podcast, mentre Romizi si esibiva con la sua band. La mancanza di contatti, neppure per un breve incontro, ha sollevato interrogativi tra i follower riguardo a una possibile rottura definitiva o se siano solo occupati con gli impegni lavorativi. La situazione rimane incerta, con i fan che sperano in un chiarimento ma percepiscono sempre più segnali che suggeriscono che la storia d’amore possa essere arrivata al capolinea.