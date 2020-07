Dama, la società varesina di cui è titolare Andrea Dini, cognato del governatore lombardo Attilio Fontana e attualmente indagato per turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente dalla procura di Milano, tentò senza successo di vendere i 25mila camici per operatori sanitari mai consegnati ad Aria, la centrale acquisti di Regione Lombardia, a ‘Le Terrazze’, casa di cura privata convenzionata con il sistema sanitario di Cunardo, nel Varesotto. È quanto si apprende da fonti investigative, che hanno ricostruito come il tentativo di piazzare i capi rimasti fermi non sia tuttavia andato a buon fine.

