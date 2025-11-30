7.7 C
Cameron Norrie si fidanza in Sudafrica

Da stranotizie
Il tennista Cameron Norrie, attualmente numero 27 del mondo, ha scelto un’atmosfera unica in Sudafrica per un momento importante della sua vita privata. Ha annunciato su Instagram il fidanzamento con la sua compagna Louise Jacobi, con cui condivide la vita da sei anni.

La coppia si è conosciuta nel 2019 grazie ad amici comuni allo US Open. Poco dopo, Louise ha perso il lavoro e ha deciso di raggiungere Cameron a Vienna, dove stava competendo all’Erste Bank Open. Da allora, la loro relazione è cresciuta e Louise ha anche lanciato il suo brand di homeware e accessori, Studio Virgo.

Louise è una fashion e textile designer che ha lavorato per marchi come Calvin Klein e Holly Hunt. Ha sempre apprezzato il carattere di Cameron, descrivendolo come calmo, equilibrato ed easy-going. Il fidanzamento è stato annunciato con una foto su Instagram, accompagnata da una didascalia che recita: “Questo è un momento speciale del nostro viaggio in Sudafrica. Un brindisi a una vita bellissima insieme al mio migliore amico”.

La notizia del fidanzamento ha scatenato una pioggia di messaggi di auguri da parte di colleghi, amici e tifosi, tra cui Alex de Minaur e Tomas Etcheverry. Le immagini del fidanzamento sono state condivise sui social e raccontano una felicità genuina.

