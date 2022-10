Camerino di Verissimo, quello che è successo con Pamela dietro le quinte nel 2019

L’undici maggio del 2019 Silvia Toffanin ci ha regalato uno dei capitoli più interessanti e iconici della saga di Pratiful. Pamela Prati all’epoca andò a farsi intervistare a Verissimo per giurare l’esistenza di Mark Caltagirone. La conduttrice chiese delle prove e la diva umile messa alla strette disse che sarebbe andata in camerino a prendere il cellulare per far vedere delle foto di Mark Caltagirone alla Toffanin.

Cosa è successo nel camerino di Verissimo nel 2019.

Nella puntata di oggi di Verissimo, la Toffanin ha chiesto ad Eliana Michelazzo cosa è successo quando la Prati è uscita dallo studio 3 anni fa: “Voi siete state via tanto tempo, più di 20 minuti. Adesso noi non è che potevamo mandare in onda tutto. Però siete state dietro per 20 minuti. Ma cosa avete fatto dietro le quinte? Cosa è successo in tutto il tempo che è stata fuori? Si sono organizzate con l’altra? Forse erano in panico e non sapevano cosa fare“.

La Michelazzo ha rivelato che la Prati è stata al telefono con l’altra donna coinvolta (scusate ma non posso fare il suo nome, per adesso): “Facciamo chiarezza. Io ero fuori con le ragazze e lei stava nel camerino. Lei è uscita ed è andata in camerino a parlare con la sua socia, adesso la chiamo socia. Non sono mai entrata. Lei dentro è stata al telefono con l’altra sua socia. A noi aveva detto che avrebbe chiamato Marco e invece io sentivo che era al cellulare con l’altra. Sicuramente le avrà consigliato cosa dire in puntata. Pamela è andata in panico. Lì ho capito che il castello stava cascando“.

La foto del finto Mark Caltagirone.

Silvia ha poi confessato di essere in possesso della foto del Mark Caltagirone fake che Pamela le mostrò a Verissimo 3 anni fa: “A me ha fatto vedere due foto. Una con Mark e i figli e una che siamo riusciti a captare grazie al nostro fotografo di scena. Abbiamo dovuto censurare la foto perché il protagonista dello scatto ha sporto denuncia per foto d’identità, ma l’immagine è proprio questa. Si vedeva lui Mark con degli occhiali e un cuore accanto. Ovviamente non era una foto di Pamela e Mark“.