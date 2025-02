Camerini di Sanremo, in tv spunta il nome di un big: “Rumori strani”

Il caso Camerini Gate continua a suscitare molto interesse, con voci che affermano che due cantanti in gara al Festival di Sanremo 2025 abbiano avuto rapporti dietro le quinte del Teatro Ariston. La notizia è emersa da messaggi che circolavano tra i professionisti del settore, con un tecnico che avrebbe udito rumori sospetti provenienti da un camerino. Il gossip ha preso piede sui social e in vari media, con dettagli condivisi da molte testate giornalistiche. Grazia Sambruna, durante il programma La Volta Buona, ha anche menzionato Achille Lauro come coinvolto nella vicenda. Si parla di incontri intimi tra due persone, e il nome di Lauro è stato associato a questo rumor, sebbene lui stesso lo smentisca. Nel frattempo, sui social emerge la figura di Sarah Toscano in relazione a Matteo Berrettini, creando ulteriori speculazioni.

Achille Lauro si è dichiarato single a Le Iene, nonostante alcune voci lo vogliano in una relazione. Durante l’intervista, ha affermato che a Sanremo non si fa l’amore se si è in gara, ma ha lasciato intendere la possibilità di un incontro intimo. Lauro ha parlato anche della sua visione dell’amore e del matrimonio, esprimendo il desiderio di avere una famiglia, ma sottolineando l’importanza di trovare la persona giusta. Ha riflettuto anche su esperienze passate, parlando di amori adolescenziali e dei tormenti che possono accompagnarli. La vicenda, carica di curiosità e gossip, continua a dominare le conversazioni attorno al Festival di Sanremo.