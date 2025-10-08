15.4 C
Camerieri per Eventi a Milano Città Studi – Flessibilità e Ottimi Guadagni!

Titolo lavoro: CAMERIERI/CAMERIERE PER EVENTI 22 e 24 LUGLIO_ MILANO CITTA’ STUDI

Azienda: Manpower

Manpower è alla ricerca di camerieri per eventi a Milano, specificamente nella zona di Città Studi. I candidati dovranno gestire il servizio ai tavoli, garantire un’ottima esperienza ai clienti e collaborare con il team. Sono richieste buone capacità relazionali, esperienza nel settore della ristorazione e disponibilità a lavorare su turni, anche nei weekend. Tra i vantaggi, si offrono opportunità di crescita professionale e un ambiente dinamico.

Località: Sesto San Giovanni, Milano

Data pubblicazione: Mon, 06 Oct 2025 22:59:51 GMT

